В Кремле прокомментировали приглашение Путина и Зеленского в Турцию

Фото: Администрация президента РФ

Россия приветствует намерения любых государств для нормализации ситуации на Украине. Об этом в среду, 19 января, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о приглашении коллег Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию.

Представитель президента России отметил, что основная задача в данном вопросе — сподвигнуть Киев реализовать Минские соглашения. При этом место проведения дипломатических переговоров неважно, подчеркнул он.

— Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей и обязать, это можно будет только приветствовать, — передает РИА Новости его слова.

19 января представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын сообщил, что Турция может предоставить площадку для переговоров лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Турецкая сторона выразила готовность посодействовать тому, чтобы напряжение между Москвой и Киевом было снято.

2 января президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры обсудили гарантии безопасности России, вопросы урегулирования в Сирии, а также ситуацию в Закавказье. Путин и Эрдоган условились о продолжении личных контактов.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечал Bloomberg.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.