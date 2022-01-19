Путин не будет окунаться в прорубь на Крещение в связи с распространением COVID-19

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в 2022 году принял решение не окунаться на Крещение в прорубь в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 19 января, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также добавил, что рекомендации не окунаться в прорубь в связи с эпидемиологической обстановкой были озвучены представителями РПЦ.

— В этом году президент предпочел прислушаться к рекомендациям представителей церкви и не окунаться в связи с пандемийными условиями, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

До этого Песков заявил, что не в курсе, крещеные ли внуки российского лидера Владимира Путина. По словам пресс-секретаря, такая информация является личным пространством, нарушать которое нет необходимости. Он также ответил на вопрос, крещеная ли его супруга Олимпийская чемпионка Татьяна Навка и их дочь. По словам Пескова, его жена и ребенок крещеные, однако этот вопрос также нарушает его личное пространство.