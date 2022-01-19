Ангела Меркель в разговоре с генсеком ООН отказалась от работы в организации

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично позвонила генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутеррешу и сообщила о своем нежелании вступать в должность главы консультативного органа. Об этом в среду, 19 января, сообщает агентство DPA со ссылкой на бюро экс-главы ФРГ.

— Меркель позвонила генеральному секретарю ООН на прошлой неделе, поблагодарила его и сообщила, что не примет предложение, — говорится в сообщении агентства.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее предложил бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель должность на посту главы консультативного органа, который занимается глобальными общественными благами на пользу мирового населения.

Уточнялось, что генсекретарь направил Меркель свое предложение в письменной форме.

В ООН также выразили опасения, что политик вряд ли согласится вступить в эту должность.

26 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий на посту канцлера. Однако она продолжала исполнять обязанности до избрания приемника. Меркель занимала данную должность 16 лет. 8 декабря социал-демократ Олаф Шольц стал новым канцлером Германии.