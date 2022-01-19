Прокуратура Ниццы раскрыла подробности инцидента со стрельбой

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Стрельба в центре французской Ниццы, которая завершилась гибелью человека, была частью операции правоохранителей. Об этом сообщил прокурор Ксавье Боном в среду, 19 января.

— Планировалась операция по задержанию подозреваемых по этому делу. Операция прошла плохо, — рассказал правоохранитель.

Мероприятия, как уточнил он, проходили по делу об убийстве, совершенном 24 декабря в Лас-Планасе. Сотрудник полиции открыл огонь по одному из людей, в результате чего последний скончался, добавил прокурор.

Боном связался в связи с инцидентом с генеральной инспекцией национальной полиции по делу об умышленном убийстве. Сотрудника полиции, по его словам, взяли под стражу.

При этом по делу об убийстве в Лас-Планасе были задержаны несколько людей. Их автомобиль обыскивают правоохранители, приводит слова Бонома Nice — Matin.

19 января СМИ сообщили, что один человек погиб при стрельбе в центре Ниццы. Район в настоящее время оцеплен, а улица Де ла Буффа закрыта для движения транспорта.

На место инцидента направились полицейский спецназ и судебная полиция. Национальная полиция советует избегать данного сектора.