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Максимальное число сотрудников РЖД в Петербурге переведут на удаленку из-за «омикрона»

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Максимальное число сотрудников РЖД в Петербурге переведут на удаленку из-за «омикрона»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Одной из первых работающих в Петербурге госкорпораций, отправивших максимальное число работников на удаленку, станет ОАО «РЖД».

— Официальные указания на Октябрьскую дорогу и другие предприятия в Петербурге поступят уже в ближайшие дни, — рассказал сотрудник компании в комментарии «Невским новостям».

Сообщается, что работать из дома будут сотрудники РЖД, не задействованные в непосредственной организации перевозок пассажиров и грузов. Перевод сотрудников на удаленный формат работы связан с распространением в городе нового штамма коронавируса «омикрона».

Ранее 19 января ОАО «РЖД» официально опубликовало сообщение об увеличении персонала на удаленке во всех регионах России. В первую очередь это касается работников старшего возраста, а также тех, кто не прошел вакцинацию по медицинским показаниям.

До этого власти Московской области продлили режим удаленной работы для тридцати процентов работников до 25 февраля. Администрация области также постановила перевести в онлайн всех сотрудников старше 60-летнего возраста и граждан, которые имеют хронические заболевания.

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