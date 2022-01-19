Путин отметил рост товарооборота с Ираном почти на 40 процентов

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин на встрече с иранским лидером Ибрахимом Раиси отметил рост товарооборота между странами. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 19 января.

— Я хочу отметить что, несмотря на пандемию, и в позапрошлом году у нас наблюдался определенный небольшой, но все-таки рост товарооборота — свыше шести процентов. А в прошлом году — 38 с лишним процентов рост, — рассказал российский лидер.

В ходе разговора он также поблагодарил Раиси за визит в Москву. Ни видеоконференции, ни телефонные разговоры не могут заменить личное общение, приводит слова Путина сайт Кремля.

19 января представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что Анкара может предоставить площадку для переговоров лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, турецкая сторона готова посодействовать тому, чтобы напряжение между Москвой и Киевом было снято. Калын также добавил, что Эрдоган планирует посетить Украину в ближайшем будущем.