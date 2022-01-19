Правительство Молдавии одобрило введение режима ЧП из-за газового кризиса

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Правительство Молдавии приняло решение попросить парламент ввести режим ЧП на 60 дней из-за ситуации в энергетике. Об этом заявила молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица в среду, 19 января.

— Проект постановления правительства о введении режима ЧП одобрен. Если парламент одобрит эту просьбу, то завтра снова соберется комиссия по чрезвычайным ситуациям, чтобы обсудить дальнейшие действия по обеспечению страны газом, — рассказала политик.

Режим, как уточнили в кабмине, вводится для того, чтобы чрезвычайная комиссия получила право принимать срочные действия для обеспечения населения газом. Газпром может прекратить поставки газа в Молдавию с 21 января, отмечает ТАСС.

19 января представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация между Газпромом и «Молдовагазом» по поставкам топлива является исключительно коммерческой, потому как газ не могут поставлять бесплатно. По его словам, российская компания имеет обязательства с покупателями газа, которые заключены на уровне контракта.

В тот же день Гаврилица рассказала, что Газпром сообщил «Молдовагазу» о прекращении поставок топлива, если Молдавия не предоставит очередной платеж за энергоресурс до 20 января.