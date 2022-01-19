Блинкен пригрозил России «калечащими» мерами из-за эскалации на Украине

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Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что последствия для России за эскалацию окажутся «калечащими». Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа в среду, 19 января.

— Блинкен вновь подчеркнул, что если Россия выберет путь дальнейшей агрессии против Украины, США вместе с союзниками и партнерами вынудят российскую экономику заплатить калечащую цену, пересмотрят присутствие НАТО в союзных странах и увеличат оборонную помощь Украине за пределами той, что ранее предоставлялась, — говорится в сообщении.

Блинкен и Зеленский в ходе встречи, как уточняется, обсудили экономическую помощь и ситуацию с региональной безопасностью. Госсекретарь при этом выразил признательность за продолжающиеся на Украине призывы к дипломатическому разрешению ситуации, отмечается на сайте Госдепа.

17 января СМИ сообщили, что США и ЕС больше не рассматривают возможность отключения России от системы SWIFT. Исключение России из системы по всем направлениям слишком деликатно для участников переговоров.

Данный шаг, как уточняется, способен привести к дестабилизации финансовых рынков и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры. Переговоры между Брюсселем и Вашингтоном сосредоточены на формировании санкций против крупных российских банков. При этом Германия настаивает на исключениях, чтобы можно было оплачивать импорт газа и нефти из России.