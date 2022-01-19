Президент Ирана Раиси совершил намаз в Кремле после переговоров с Путиным

Фото: Администрация президента РФ

Президент Ирана Ибрахим Раиси после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным совершил намаз в здании Кремля. Об этом сообщает Tasnim в среду, 19 января.

— Молитва аятоллы Раиси в Кремле, — говорится в сообщении.

Лидер совершил намаз на специальном коврике, отмечается в Telegram-канале Tasnim.

19 января Путин предложил на встрече с Раиси обсудить ситуацию в Афганистане. Он уточнил, что их обоих беспокоит ситуация, которая складывается в стране. Лидер выразил желание обсудить эти вопросы и узнать позицию Раиси по этой проблеме.

Также российский лидер в ходе переговоров отметил рост товарооборота между странами. В 2020 году, по его данным, несмотря на пандемию коронавируса, рост составил более шести процентов, а в 2021 году — свыше 38 процентов.

В ходе разговора он также поблагодарил Раиси за визит в Москву. Ни видеоконференции, ни телефонные разговоры не могут заменить личное общение, заключил Путин.