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Астрологи назвали самые подходящие для свадьбы дни февраля

Василий Плиткин

Развлечения
Астрологи назвали самые подходящие для свадьбы дни февраля
Фото: pixabay.com

Хорошие новости для тех, кто решил жениться в феврале, ведь если верить приметам, февральские свадьбы считаются одними из самых благоприятных, счастливых и наполненных радостью. Недаром на Руси второй месяц года называли «Свадебник».

Тем более, в этом месяце будет сразу три красивые даты: 02.02.2022, 20.02.2022 и 22.02.2022.

Астрологи напоминают, что церемонию лучше назначить на дни растущей Луны — они станут лучшим выбором даты для создания крепкой семьи.

Вместе с тем эксперты не советуют выбирать дни, совпадающие с Масленичной неделей, ведь праздник хоть и считается увеселительным, но в то же время является подготовкой перед самым сложным постом в году. А вот делать предложение в Масленицу — отличная идея. В этот раз начало Масленицы придется на 28 февраля, понедельник.

В День всех влюбленных, 14 февраля, эксперты расписываться не советуют. Праздник хоть и романтичный, но не исконно русский, передает Пятый канал.

Особое внимание стоит обратить на приметы, связанные с февральскими свадьбами. Например, народная мудрость гласит, что чем крепче мороз, тем сильнее супруги будут друг друга любить. Или если вдруг поднялся сильный ветер или метель — стоит ожидать пополнения в семье.

До этого экстрасенс Денис Холодницкий объяснил, чем опасна смена транзитных лунных узлов и почему важно быть готовым к переменам.

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