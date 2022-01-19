Теннисист Джокович приобрел создающую лекарство от COVID-19 компанию

Фото: Instagram / Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович приобрел 80 процентов акций датской биотехнологической компании QuantBioRes, создающей лекарство от коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор организации в среду, 19 января.

— Джокович приобрел 80 процентов акций датской биотехнологической компании QuantBioRes, пытающейся разработать лекарство против COVID-19, — отмечает Reuters.

Теннисиста задержали в аэропорту Мельбурна 5 января. Причиной задержания послужило то, что спортсмен не смог предоставить пограничникам документы о медотводе о вакцинации от COVID-19. В результате виза Джоковича была аннулирована, а самого спортсмена попросили покинуть страну.

Позже австралийские власти приняли решение отложить депортацию сербского спортсмена, а адвокаты теннисиста подали апелляционную жалобу в федеральный суд в связи со сложившейся ситуацией. Заседание состоялось 6 января, в ходе него адвокат кабмина Австралии Кристофер Тран заявил, что власти отложат депортацию серба до новых слушаний, которые назначили на 17 января.

16 января Федеральный суд Австралии в очередной раз не удовлетворил апелляцию Джоковича на решение об аннулировании его визы в страну. По словам судьи, властей не удовлетворила причина первой ракетки миры для медотвода от прививки против коронавируса. Вакцина обязательна для всех участников Открытого чемпионата Австралии, который стал первым в сезоне турниром Большого шлема.