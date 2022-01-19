Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Теннисист Джокович приобрел создающую лекарство от COVID-19 компанию

Иван Юминов

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
В мире
Теннисист Джокович приобрел создающую лекарство от COVID-19 компанию
Фото: Instagram / Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович приобрел 80 процентов акций датской биотехнологической компании QuantBioRes, создающей лекарство от коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор организации в среду, 19 января.

— Джокович приобрел 80 процентов акций датской биотехнологической компании QuantBioRes, пытающейся разработать лекарство против COVID-19, — отмечает Reuters.

Теннисиста задержали в аэропорту Мельбурна 5 января. Причиной задержания послужило то, что спортсмен не смог предоставить пограничникам документы о медотводе о вакцинации от COVID-19. В результате виза Джоковича была аннулирована, а самого спортсмена попросили покинуть страну.

Позже австралийские власти приняли решение отложить депортацию сербского спортсмена, а адвокаты теннисиста подали апелляционную жалобу в федеральный суд в связи со сложившейся ситуацией. Заседание состоялось 6 января, в ходе него адвокат кабмина Австралии Кристофер Тран заявил, что власти отложат депортацию серба до новых слушаний, которые назначили на 17 января.

16 января Федеральный суд Австралии в очередной раз не удовлетворил апелляцию Джоковича на решение об аннулировании его визы в страну. По словам судьи, властей не удовлетворила причина первой ракетки миры для медотвода от прививки против коронавируса. Вакцина обязательна для всех участников Открытого чемпионата Австралии, который стал первым в сезоне турниром Большого шлема.

Читайте также:
Дания Коронавирус Теннис
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О великой Крещенской святыне

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Все мнения
О проекте