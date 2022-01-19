Дом 1937 года постройки сгорел в Химках

Фото: Telegram-канал Происшествия и новости Москвы

Огонь уничтожил дом в Химках, который был построен в 1937 году. Об этом в среду, 19 января, сообщает Telegram-канал «Происшествия и новости Москвы».

Отмечается, что здание было заброшенным и в нем никто не жил.

1/2 Фото: Telegram-канал «Происшествия и новости Москвы» 2/2 Фото: Telegram-канал «Происшествия и новости Москвы»

Ранее стало известно, что пожар в строительной бытовке на территории ТиНАО привел к трагедии. Возгорание произошло на территории строительной площадки по адресу улица Саларьевская, 9 в Новой Москве. Там загорелась бытовка. Огонь распространился на площади в 10 квадратных метров. После тушения пожара спасатели обнаружили на его месте тело погибшего, которое сильно обгорело.

До этого сообщалось, что в квартире на пятом этаже жилого здания на севере столицы загорелась мебель. Пожар произошел в Чапаевском переулке, в доме 18. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Сведений о пострадавших не поступало.

Утром 19 января российскую актрису Веру Воронкову госпитализировали в столичное медицинское учреждение из-за возгорания новогодней елки у нее дома.