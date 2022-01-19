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Росгвардейцы помогли потерявшему сознание на остановке мужчине в Москве

Евгений Белоусов

Происшествия
Росгвардейцы помогли потерявшему сознание на остановке мужчине в Москве
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

Сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) смогли помочь мужчине, который потерял сознание на автобусной остановке на юго-западе Москвы. Об этом в среду, 19 января, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице.

Уточняется, что росгвардейца обнаружили лежащего без движения мужчину поздно ночью на остановке на Профсоюзной улице. Они тут же оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали скорую.

Прибыв на место, медики сумели госпитализировать мужчину. Им оказался 30-летний выходец из Кировской области, который резко почувствовал недомогание. Он был доставлен в одну из больниц Москвы, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что около двух тысяч сотрудников Росгвардии охраняли порядок в Москве во время празднования Крещения Господня. В ведомстве отметили, что накануне праздничных мероприятий инженерно-технические подразделения ОМОН Росгвардии обследовали объекты и прилегающие территории в районе проведения богослужений и крещенских купаний.

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