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Замдиректора Роспотребнадзора рассказал об опасностях «омикрона» для детей

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Замдиректора Роспотребнадзора рассказал об опасностях «омикрона» для детей
Фото: flickr/niaid

Бронхиолит и диарея наблюдаются у инфицированных «омикроном» детей от двух до пяти лет. Об этом сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов.

— Все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен для детей раннего возраста от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея, — передает слова Горелова ТАСС.

После замдиректора Роспотребнадзора добавил, что «омикрон» опасен и для граждан старше 65 лет, так как они могут тяжело перенести инфекцию из-за имеющихся у них хронических заболеваний.

Более того, перенесение коронавируса беременными повлияет на развитие ребенка. Однако, из-за пластичности детского организма, процесс является обратимым.

19 января хирург опроверг распространенное заблуждение о том, что, заразившись «омикрон»-штаммом, можно защитить себя и от других мутаций коронавируса.

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