«Один хирург на всех у них что ли?»: Бузова выложил фотографию с Самедовой и Погребняк

Фото: instagram/buzova86

Российская телеведущая Ольга Бузова поделилась совместной фотографией с блогерами Марией Погребняк и Юлией Самедовой. Снимок звезда опубликовала у себя в Instagram.

На фотографии три подруги позируют на фоне новогодней ели. Подписчики не смогли не отметить красоту девушек, однако некоторые из них усомнились в ее естественности.

«Один хирург на всех у них что ли? Губы свистком,носики тоненькие,бровки домиком», «Фотошоп жесткий», «Трое из ларца одинаковых с лица!», — пишут они под публикацией в Instagram.

19 января стало известно, что Бузова, накануне своего дня рождения прилетевшая в Сочи с компанией друзей, не стала приглашать на праздник свою родную сестру Анну, отношения с которой в последнее время у нее остаются напряженными.

Среди приятелей певицы, которые прилетели на Черноморское побережье на арендованном частном самолете, были замечены Мария Погребняк, Настя Крайнова и другие.

Днем ранее подписчики популярной телеведущей раскритиковали видео из Сочи, где та была запечатлена пьяная.