Зеленский выступил за сиюминутное введение санкций против РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал американских сенаторов сейчас же ввести новый пакет санкций против России. Об этом сообщил американский новостной портал Axios.

Зеленский подчеркнул, что ограничения стоит вводить касательно газопровода «Северный поток 2» и немедленно, так как другие санкции никак не подействуют на Россию.

Что касается других аспектов переговоров украинского лидера и американских сенаторов, то близкий к Зеленскому источник уточнил, что беседа прошла в позитивном ключе. Президент республики проинформировал США о ситуации вокруг Украины.

20 января Байден сообщил, что РФ заплатит «большую цену» в случае нападения на Украину. Он уточнил, что российские банки не смогут проводить никаких операций с долларом.

Первого ноября 2021 года телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.