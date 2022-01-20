В ФРГ против Бербок и Хабека начали расследование

Фото: МИД РФ

Берлинская прокуратура начала расследование против министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и министра экономики страны Роберта Хабека. Информацию об этом подтвердил представитель прокуратуры Мартин Штельтнер.

Руководство партии «Зеленые» заподозрили в выплате самим себе незаконных коронавирусных надбавок в размере 1,5 тысячи евро каждый. Кроме Бербок и Хабека, расследование ведется и против других членов партии: Рикарда Ланга, Джамиля Шефера, Михаэля Келлнера и Марка Урбача.

В связи с тем, что все фигуранты дела, за исключением Урбача, депутаты, они обладают политической неприкосновенностью. По этой причине прокуратура проинформировала председателя бундестага Бербель Бас.

Председателя бундестага уведомили еще в декабре 2021 года. Расследование ведется с тех пор, как в прокуратуру поступило несколько жалоб со ссылкой на сообщения СМИ, передает Spiegel.

17 января стало известно, что Бербок приедет в Москву для переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.