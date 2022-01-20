Более тысячи онлайн-встреч прошли после обновления видеоконсультаций на портале mos.ru

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Более тысячи онлайн-встреч с сотрудниками центров госуслуг и семи столичных ведомств прошли на портале mos.ru с момента обновления сервиса видеоконсультаций в ноябре 2021 года.

— С ноября 2021 года пользователи получили 1309 видеоконсультаций по имущественно-земельным, жилищным и другим вопросам на портале mos.ru. Перечень тем для онлайн-консультаций насчитывает более 100 позиций, самые популярные — жилищные вопросы, связанные с заключением договоров передачи жилых помещений в собственность граждан, а также предварительное согласование предоставления земельного участка и заключение договора социального найма, — сообщил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Для пользователей доступны два вида встреч — консультация у специалистов и личная встреча с главой ведомства или его заместителем. Примерное время беседы составляет 20-30 минут. Таким образом за день у специалистов в среднем 40 консультаций. При встрече можно отправить специалисту нужные документы, прочая информация заполняется заранее при планировании встречи.

— В 2021 году онлайн-консультации профильных специалистов Департамента по имущественно-земельным и жилищным вопросам получили 8,5 тысячи пользователей портала mos.ru. В 2020 году, когда был запущен проект, такой возможностью воспользовались 1,6 тысячи человек, — рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, горожане высоко ценят уровень подобных консультаций и средняя оценка после их завершения составляет 4,8 балла из пяти, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что в 2021 году многие госуслуги перешли полностью в онлайн-формат. Из-за этого количество посетителей офисов «Мои документы» сократилось на 700 тысяч человек по сравнению с прошлым годом. В 2022 году планируется достичь цифры 1,3 миллиона.