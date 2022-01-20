Володин: Закон об индексации пенсий примут в обоих чтениях при поддержке депутатов

Фото: Пресс-служба Госдумы

Закон об индексации пенсий в России на 8,6 процента с 1 января текущего года примут сразу во втором и третьем чтениях в том случае, если депутаты поддержат это решение. Об этом в четверг, 20 января, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, Россия имеет достаточное количество бюджетных средств, чтобы реализовать этот закон.

— Необходимо сделать все, чтобы социальные обязательства перед людьми выполнялись. Это решение призвано защитить наших граждан в условиях выросшей инфляции: компенсировать пенсионерам возникшие дополнительные расходы в связи с ростом цен, — написал Володин на своей странице в Telegram.

Комитет Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов в среду, 19 января, решил одобрить во втором чтении поправки об индексации пенсий в России на 8,6 процента с 1 января 2022 года.

Президент России Владимир Путин в среду, 12 января, выступил с предложением проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — на 8,6 процента. По его словам, принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года.