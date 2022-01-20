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Стало известно, на что обращают внимание современные работодатели при приеме сотрудников

Ирина Игнатенко

Общество
Стало известно, на что обращают внимание современные работодатели при приеме сотрудников
Фото: Pexels

Эксперты рассказали, на что обращают внимание работодатели при приеме сотрудников в компанию.

Управляющий эксперт сектора машиностроения и технологий Antal Russia Надежда Нежданова в комментарии «МИР 24» рассказала, что некоторые компании интересуются, чем любит заниматься кандидат в свободное от работы время. Для них имеет значение наличие хобби, так как частью корпоративной культуры является соотношение work-life balance и наличие увлечений у соискателя.

Исполнительный директор «Эго Транслейтинг» Василий Бернштейн считает, что человек при поиске работы должен указывать в резюме ссылки на свои аккаунты в соцсетях. Так работодатель сможет узнать о фактах, которые человек решается рассказать о себе публично.

В некоторых случаях в организациях бывают и необычные запросы к соискателям. Например, их отбирают по знакам зодиака или по цвету глаз и волос.

До этого эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин рассказал, какие профессии будут самыми востребованными в 2022 году.

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