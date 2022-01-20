Диетолог рассказала, сколько сыра можно съесть, чтобы не навредить здоровью

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Член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова рассказала, сколько сыра можно съесть без вреда для здоровья.

Чтобы не навредить своему организму, любителям сыра рекомендуется соблюдать меру. Диетолог напомнила, что сыр — молочный продукт, а значит, обладает не только пользой, но и способен нанести вред. При излишнем употреблении сыра возможен набор лишнего веса.

По словам диетолога, все сорта сыра имеют примерно одинаковую жирность, и не стоит верить надписи о том, что продукт обезжиренный. Она отметила, что всего в день необходимо съедать две–три порции молочных продуктов. Они должны быть разными — молоко, йогурт, сыр и так далее. Одна порция сыра составляет 50 граммов — это примерно как две кости домино или даже чуть меньше.

Диетолог посоветовала с осторожностью есть сыр тем, кто принимает антидепрессанты.

— Стоит с осторожностью потреблять его с антидепрессантами, содержащими ингибиторы моноаминоксидазы. Если принимать эти медикаменты с «выдержанными» видами сыра (например, пармезаном), там есть тирамин, а при пересечении с моноаминоксидазой она вызывает у людей повышение давления, — отметила она в комментарии Nation news.

До этого диетолог назвал болезни, к которым может привести злоупотребление сыром.