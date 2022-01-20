Диетолог рассказала, сколько сыра можно съесть, чтобы не навредить здоровью
Член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова рассказала, сколько сыра можно съесть без вреда для здоровья.
Чтобы не навредить своему организму, любителям сыра рекомендуется соблюдать меру. Диетолог напомнила, что сыр — молочный продукт, а значит, обладает не только пользой, но и способен нанести вред. При излишнем употреблении сыра возможен набор лишнего веса.
По словам диетолога, все сорта сыра имеют примерно одинаковую жирность, и не стоит верить надписи о том, что продукт обезжиренный. Она отметила, что всего в день необходимо съедать две–три порции молочных продуктов. Они должны быть разными — молоко, йогурт, сыр и так далее. Одна порция сыра составляет 50 граммов — это примерно как две кости домино или даже чуть меньше.
Диетолог посоветовала с осторожностью есть сыр тем, кто принимает антидепрессанты.
— Стоит с осторожностью потреблять его с антидепрессантами, содержащими ингибиторы моноаминоксидазы. Если принимать эти медикаменты с «выдержанными» видами сыра (например, пармезаном), там есть тирамин, а при пересечении с моноаминоксидазой она вызывает у людей повышение давления, — отметила она в комментарии Nation news.
До этого диетолог назвал болезни, к которым может привести злоупотребление сыром.