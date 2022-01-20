Банкиров-подпольщиков, незаконно обналичивавших деньги, задержали в Москве

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В Москве полиция пресекла работу организации, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Об этом в четверг, 20 января, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, участники нелегальной организации оказывали услуги по обналичиванию денежных средств. Клиенты переводили им деньги, которые злоумышленники обналичивали и возвращали обратно. За свои услуги банкиры-подпольщики брали вознаграждение в виде 17,5 процента от суммы, которую требовалось обналичить. Таким образом им удалось заработать более 48 миллионов рублей.

При этом такая нелегальная деятельность осуществлялась под прикрытием организации, якобы оказывающей услуги в сфере оптово-розничной торговли и строительства.

Спустя некоторое время правоохранителям удалось задержать троих участников незаконной организации. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

— Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, третьему — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, — заключила Волк.

До этого сообщалось, что в Хакасии силовики задержали бывшего заместителя начальника управления Следственного комитета по республике Вячеслава Павина. По данным ТАСС, его задержали по подозрению в мошенничестве. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении экс-сотрудника СК.