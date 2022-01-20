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СМИ: Набиуллина планирует запретить криптовалюту в России

Полина Долганова

Экономика
СМИ: Набиуллина планирует запретить криптовалюту в России
Фото: YouTube / Банк России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина поддержала идею о полном запрете криптовалют на территории России при поддержке Федеральной службы безопасности. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, спецслужбы хотят взять вектор на полный запрет криптовалют, чтобы свести к минимуму вероятность спонсирования нежелательных организаций и медиа, которые являются иноагентами.

При этом источники уточняют, что финансирование оппозиции составляет небольшую долю активов, которые хранятся примерно в 17 миллионах российских криптокошельков, передает Bloomberg.

До этого директор финансово-юридической компании Юрий Борисов рассказал, возможен ли полный запрет криптовалют в России. По его словам, согласно Закону «О цифровых финансовых активах» россияне могут использовать криптовалюту в ограниченном списке операций. Ее можно покупать и передавать по наследству, но нельзя оплачивать ею товары и услуги. Тем не менее полного запрета криптовалюты ожидать не стоит.

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