Росреестр столицы поставил на кадастровый учет первую в 2022 году школу

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Цандера Карта всех событий

Управление Росреестра по Москвы оформил первое в текущем году здание гимназии № 1518 в Останкинском районе на северо-востоке города. Об этом рассказал заместитель руководителя ведомства по столице Сергей Исмунц в четверг, 20 января.

Он отметил, что школу возвели на улице Цандера. Общая площадь объекта составила свыше девяти тысяч квадратных метров. Одновременно здесь смогут обучаться 550 детей.

Специалисты оборудовали образовательное учреждение ноутбуками и планшетами, создали условия для изучения 3D-моделирования и робототехники, а также обустроили кабинеты естественных наук, иностранных языков и информационно-вычислительных технологий.

— В этом году гимназия стала первым образовательным учреждением, поставленным на кадастровый учет в столице. Темпы строительства в Москве высокие и в новом году предвидится продолжение роста, а так как градостроительная политика предусматривает сбалансированную застройку в рамках программы «Мой район», мы понимаем, что объекты социальной инфраструктуры будут возводиться повсеместно, — заключил Исмунц.

17 января мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства учебного комплекса с детским садом и школой на Варшавском шоссе.