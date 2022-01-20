Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Росреестр столицы поставил на кадастровый учет первую в 2022 году школу

Виктория Сикерина

Город
Росреестр столицы поставил на кадастровый учет первую в 2022 году школу
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Цандера Карта всех событий

Управление Росреестра по Москвы оформил первое в текущем году здание гимназии № 1518 в Останкинском районе на северо-востоке города. Об этом рассказал заместитель руководителя ведомства по столице Сергей Исмунц в четверг, 20 января.

Он отметил, что школу возвели на улице Цандера. Общая площадь объекта составила свыше девяти тысяч квадратных метров. Одновременно здесь смогут обучаться 550 детей.

Специалисты оборудовали образовательное учреждение ноутбуками и планшетами, создали условия для изучения 3D-моделирования и робототехники, а также обустроили кабинеты естественных наук, иностранных языков и информационно-вычислительных технологий.

— В этом году гимназия стала первым образовательным учреждением, поставленным на кадастровый учет в столице. Темпы строительства в Москве высокие и в новом году предвидится продолжение роста, а так как градостроительная политика предусматривает сбалансированную застройку в рамках программы «Мой район», мы понимаем, что объекты социальной инфраструктуры будут возводиться повсеместно, — заключил Исмунц.

17 января мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства учебного комплекса с детским садом и школой на Варшавском шоссе.

Читайте также:
Строительство Росреестр Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О великой Крещенской святыне

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Все мнения
О проекте