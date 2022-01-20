В Подмосковье рассказали об обеспеченности населения жильем

Фото: freepik.com

Обеспеченность жильем в Московской области немного выше столичного показателя и превышает нормативы. Об этом сообщил руководитель регионального центра некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Московской области Валерий Мамчур.

— Если в Москве на одного человека приходится около двадцати квадратных метров, то в Подмосковье немного больше, — сказал Мамчур в комментарии «Радио 1».

При этом по нормативам на одного человека должно приходиться не менее восемнадцати квадратных метров жилья.

Он пояснил, что в Московской области установлены нормы, согласно которым жилое помещение на одного человека не должно быть меньше 33 метров. Если семья состоит из двух человек, то не меньше 42 метров. Если в квартире проживает большее число людей, то должно получаться не менее восемнадцати квадратных метров на каждого.

Мамчур также отметил, что за минувший год Москва и Московская область стали лидерами по сдаче жилья. Речь идет не только о многоквартирных домах, но и частном строительстве. Многие стали делать выбор в пользу собственных домов во время пандемии.

Ранее был назван округ Москвы, где зафиксирован рекордный прирост цен на жилье.