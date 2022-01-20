Число госпитализаций в Москве остается стабильным на фоне обострения ситуации с COVID-19

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Число госпитализаций заразившихся коронавирусной инфекцией остается стабильным в столице на фоне обострения эпидемической обстановки. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 20 января.

Она подчеркнула, что город должен быть готов к любому варианту развития событий по COVID-19, приводятся слова заммэра в сообщении оперативного штаба столицы.

Также Ракова рассказала, что городские больницы закупили более 3,5 тысячи единиц нового дополнительного оборудования для лечения пациентов с коронавирусом. Треть из них уже поступила в учреждения, оставшиеся скоро доставят. По ее словам, для наилучших условий лечения клиники обеспечиваются лучшим оборудованием, разрабатываются уникальные цифровые сервисы.

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 2307 человек от COVID-19. Таким образом за весь период пандемии в столице полностью выздоровели 1 915 633 пациента. При этом в Москве зафиксировали максимальное число заразившихся ковидом. Так, за последние сутки в городе выявили 11 557 новых случаев коронавируса.

В этот же день мэр столицы Сергей Собянин в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул, что пессимистические прогнозы на фоне распространения коронавируса не подтвердились. По словам Сергея Собянина, экономика столицы справляется с условиями пандемии COVID-19.