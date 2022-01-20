В Кремле увидели риск гражданской войны на Украине из-за угроз отключения РФ от SWIFT

Фото: Администрация президента РФ

Заявления, в которых содержатся угрозы отключения России от системы SWIFT, могут привести к гражданской войне на Украине. Об этом в четверг, 20 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Заявления об отключении России от системы SWIFT могут вселять ошибочные надежды некоторым представителям украинского руководства, которые могут начать заново гражданскую войну в своей стране, — сказал представитель Кремля.

По его словам, возобновление вооруженного конфликта на Украине может быть спровоцировано действиями отдельных украинских чиновников, которые понадеются на санкции в отношении Москвы, передает РБК.

При этом 17 января СМИ сообщили, что США и ЕС больше не рассматривают возможность отключения России от системы SWIFT. Исключение России из системы по всем направлениям слишком деликатно для участников переговоров.

Данный шаг, как уточняется, способен привести к дестабилизации финансовых рынков и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры. Переговоры между Брюсселем и Вашингтоном сосредоточены на формировании санкций против крупных российских банков. При этом Германия настаивает на исключениях, чтобы можно было оплачивать импорт газа и нефти из России.