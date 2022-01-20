Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Жителям и гостям Москвы рассказали о преимуществах электрических велосипедов

Виктория Сикерина

Город
Жителям и гостям Москвы рассказали о преимуществах электрических велосипедов
Электровелосипеды

Платформа велопроката HumanForest предлагает жителям и гостям города воспользоваться электровелосипедом, отследить свой углеродный след, а после получить криптовалюту. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 20 января.

В ведомстве отметили, что пользователи такой программы позволяют не допустить выбросы углерода больше килограмма при поездах.

— Для этого пользователи могут отслеживать: объемы CO2, которые они сэкономили благодаря электровелосипеду; количество часов на открытом воздухе; объемы энергии, которое они сожгли во время велопоездки, — заявили в пресс-службе.

В Дептрансе уточнили, что полученной криптовалютой клиенты смогут оплатить дополнительное время аренды велосипеда, говорится в сообщении.

До этого стало известно, что за прошедший сезон москвичи и гости столицы совершили пять миллионов поездок на велосипедах городского велопроката. Сезон-2021 показал, что велосипеды являются полноценным альтернативным транспортом. За это время был введен новый тариф — «Поминутный». А самая длинная поездка составила 266,5 километра за восемь часов. Самый активный пользователь велопроката совершил 2093 поездки за этот сезон.

Читайте также:
Транспорт Экология Технологии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О великой Крещенской святыне

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Все мнения
О проекте