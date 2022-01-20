Жителям и гостям Москвы рассказали о преимуществах электрических велосипедов

Электровелосипеды

Платформа велопроката HumanForest предлагает жителям и гостям города воспользоваться электровелосипедом, отследить свой углеродный след, а после получить криптовалюту. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 20 января.

В ведомстве отметили, что пользователи такой программы позволяют не допустить выбросы углерода больше килограмма при поездах.

— Для этого пользователи могут отслеживать: объемы CO2, которые они сэкономили благодаря электровелосипеду; количество часов на открытом воздухе; объемы энергии, которое они сожгли во время велопоездки, — заявили в пресс-службе.

В Дептрансе уточнили, что полученной криптовалютой клиенты смогут оплатить дополнительное время аренды велосипеда, говорится в сообщении.

До этого стало известно, что за прошедший сезон москвичи и гости столицы совершили пять миллионов поездок на велосипедах городского велопроката. Сезон-2021 показал, что велосипеды являются полноценным альтернативным транспортом. За это время был введен новый тариф — «Поминутный». А самая длинная поездка составила 266,5 километра за восемь часов. Самый активный пользователь велопроката совершил 2093 поездки за этот сезон.