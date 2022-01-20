Сосо Павлиашвили попросил прощения у Бога за измены

сосо павлиашвили

Брак Сосо Павлиашвили с первой женой продлился 18 лет, пока они не разошлись из-за измен певца. По его словам, за это он до сих пор просит прощения у Бога.

Это пришлось на самый пик славы Павлиашвили, тогда он пользовался большой популярностью среди женщин. Не в силах устоять перед соблазнами, артист с головой погружался в них, что и привело его к разводу.

— Это реально разрушает, я это признаю. Потому что измена — предательство. Я предавал Нино. Осознаю это и всегда прошу у Бога прощения за ту боль, которую я доставлял ей, — признался Павлиашвили.

По его словам, он чувствует себя виноватым перед бывшей женой. Однако, замечает певец, продолжать этот разговор по прошествии стольких лет — не по-джентльменски. Об этом он рассказал в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

До этого врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о своем отношении к изменам. Он признался, что смог бы простить своей супруге неверность. Мясников рассказал, что его родители развелись из-за измены отца. Мать впоследствии жалела о своем решении, но вернуться к бывшему мужу ей не позволяла гордость.