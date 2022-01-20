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Первое в 2022 году заседание по развитию «зеленого» направления прошло в Москве

Виктория Сикерина

Город
Первое в 2022 году заседание по развитию «зеленого» направления прошло в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Первое в наступившем году заседание Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов при правительстве столицы состоялось в четверг, 20 января. В ходе встречи была поднята тема модернизации «зеленого» направления в Москве.

Так, эксперты, представители бизнеса и научной отрасли поговорили о развитии городского топливно-энергетического комплекса, о проекте раздельного сбора мусора, улучшении общественного транспорта, строительстве подземки и переходе на электрические транспортные единицы.

— В прошлом году Москва первая среди субъектов РФ выпустила «зеленые» облигации. Созданы отраслевые рабочие группы для проработки сценариев климатического развития на долгосрочную перспективу. Это обеспечит дальнейшее сокращение выбросов парниковых газов и стремление к углеродной нейтральности, — говорится в сообщении Комплекса городского хозяйства столицы.

В этот же день сообщалось, что в Москве просчитывают направления экологической политики города. Так, например, в городе уже созданы специальные отраслевые рабочие группы. Они занимаются долгосрочным планированием и разработкой сценариев, с помощью которых удастся добиться углеродной нейтральности и снижения выбросов парниковых газов.

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