Стало известно, кому повезет в этом году по гороскопу майя

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В гороскопе майя представлено 13 животных вместо привычных 12 знаков зодиака. Они существенно отличаются друг от друга, из-за чего с непривычной стороны раскрывают потенциал человека. Специалисты рассказали, кому же все-таки повезет в наступившем году.

Рожденных с 26 июля по 22 августа, или под знаком Летучей мыши, ожидает удача в профессиональной сфере и личной жизни. Именно в новом году такие люди получат все то, о чем долго грезили.

Представители деликатного и задорного Оленя (с 20 сентября по 17 октября) в 2022 году обретут новые знакомства, которые окажут благоприятное влияние на качество жизни и эмоциональное состояние.

Рождение детей наиболее вероятно у Ящериц (с 13 декабря по 9 января). Однако таким людям следует научиться наслаждаться бытовой рутиной.

Рассудительных Соколов, рожденных с 7 февраля по 6 марта, ожидает повышение на работе и увеличение заработной платы.

Также реализовать поставленные жизненные цели смогут и Ягуары. Представители данного животного рождаются в период с 7 марта по 3 апреля.

Заключительным знаком стала Змея (с 2 по 29 апреля). В новом году его представители обретут семью, однако сделают это из-за жажды наживы, передает издание Yakutia.Media.

Ранее участник пятого сезона «Битвы экстрасенсов» Денис Холодницкий объяснил, чем опасна смена транзитных лунных узлов и почему важно быть готовым к переменам.