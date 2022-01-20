Блинкен поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Лавровым

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым станет возможностью обсудить прошедшие переговоры.

— Завтра, когда я увижу российского коллегу, я думаю, это будет хорошей возможностью, поскольку с прошлой недели, когда прошли консультации России и США по стратегической стабильности, консультации России и НАТО, ОБСЕ, у нас была возможность обдумать услышанное. Русские, я полагаю, имели возможность рассказать об этом президенту Путину, — рассказал дипломат.

Вашингтон, как уточнил он, также имел возможность провести консультации. По результатам встречи можно будет судить, настроен ли Кремль на продвижение по дипломатическому пути для урегулирования ситуации вокруг Украины, приводит слова Блинкена РИА Новости.

14 января член комитета по иностранным делам сената Конгресса США Марко Рубио представил свой проект санкций против России в случае «вторжения» на Украину. Согласно тексту законопроекта, в случае вторжения на Украину ограничения коснутся президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, а также министра обороны Сергея Шойгу.

Их потенциальные американские визы будут аннулированы, а возможные активы в США будут заморожены. Санкции коснутся и неназванных «российских олигархов». Инициатива содержит запрет на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах экономики.