Мошенник заставил москвича прийти в банк, взять кредит и перевести деньги на «безопасный» счет

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Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Выхино-Жулебино Карта всех событий

В московскую полицию поступило заявление от 43-летнего жителя района Выхино-Жулебино, которого мошенник заставил взять кредит и перевести деньги на «безопасный» счет. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 20 января, сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником банка. Он рассказал, что на имя потерпевшего якобы пытаются оформить кредит мошенники. Чтобы это предотвратить, потерпевшему следует самому взять кредит. Якобы это понизит кредитный потенциал и остановит мошенников.

Потерпевший согласился и, следуя инструкциям звонившего, пошел в отделение банка, где взял кредит на 720 тысяч рублей. Деньги он тут же перевел на виртуальную карту, номер которой ему продиктовал лжесотрудник.

Вскоре он понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Днем ранее, 19 января, сообщалось, что возбуждено уголовное дело по факту кражи крупной суммы денег с банковского счета в подмосковных Химках. По предварительным данным, 30-летний сотрудник одного из банков воспользовался личной информацией клиента и получил доступ к его счету. В результате злоумышленник похитил более четырех миллионов рублей.