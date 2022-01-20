Эксперт рассказал о возможном ответе Китая на следующее вторжение эсминца США

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Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал вхождение американского ракетного эсминца Benfold в территориальные воды КНР в Южно-Китайском море.

По словам эксперта, американцы преследуют свои корыстные цели, совершая провокации у берегов КНР, сообщает Nation News.

Подобные провокации можно расценивать как демонстрацию силы. Тем самым США показывают, что могут совершать любые действия и другие страны не могут им помешать.

Кроме того, Китай создал опорные пункты, которые являются передовой линией обороны в ближней морской зоне. США провоцируют Китай, пытаясь разведать, как работает эта часть обороны страны.

Леонков добавил, что Китай ограничивается предупреждениями, но в скором времени страна начнет действовать, и такого рода корабли будут задерживать. Страна сделает все, чтобы в следующий раз не допустить вторжения в свои воды.

Американский ракетный эсминец Benfold без разрешения вошел в территориальные воды Китая у архипелага Сиша 20 января. Морские и воздушные силы Китая сопроводили американский эсминец и вынесли ему предупреждение с требованием покинуть акваторию, передает RT.

В конце ноября прошлого года ракетный эсминец США Arleigh Burke вошел в акваторию Черного моря.