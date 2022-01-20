«Молдовагаз» полностью погасила долги за топливо перед Газпромом

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Компания «Молдовагаз» полностью погасила платеж за долги перед Газпромом. Об этом сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в четверг, 20 января.

— «Молдовагаз» сообщает, что полностью выплатила аванс за январь. Уважаемые граждане, мы переживаем энергетический (газовый) кризис, который не нами порожден, а напрямую затрагивает всех нас, — рассказал представитель правительства.

Кабмин, как заверил он, выполнит взятые на себя обязательства и будет близок к народу. Кишинев дополнительно компенсирует любое повышение тарифов и обеспечит газ в каждом доме, подчеркнул вице-премьер.

Молдаванам удастся пережить данный кризис, выразил уверенность чиновник. Весна близко, отметил Спыну в Facebook.

19 января представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация между Газпромом и «Молдовагазом» по поставкам топлива является исключительно коммерческой, потому как газ не могут поставлять бесплатно. По его словам, российская компания имеет обязательства с покупателями газа, которые заключены на уровне контракта.

В тот же день премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица рассказала, что Газпром сообщил «Молдовагазу» о прекращении поставок топлива, если Молдавия не предоставит очередной платеж за энергоресурс до 20 января.