Глава МИД ФРГ призвала Россию к диалогу

Фото: МИД РФ

Берлин выразил готовность продолжить диалог с союзниками о ходе переговоров по украинской ситуации в ближайшие дни. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе пресс-конференции в Берлине в четверг, 20 января.

— В последующие дни мы намерены непрерывно продолжать диалог, где мы находимся в этих переговорах, — сообщила Бербок по итогам двусторонних переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Глава МИД Германии отметила, что из украинского кризиса есть только «политический путь, и этот путь через диалог». При этом Бербок добавила, что ФРГ готова к такому диалогу.

Она призвала Россию «немедленно предпринять шаги по деэскалации, каждое дальнейшее агрессивное действие повлечет за собой серьезные последствия», передает РИА Новости.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления Запада и США с угрозами в адрес России не помогут разрядить ситуацию в Европе и могут поселить в головах украинских властей «ошибочные надежды» на то, что конфликт в Донбассе можно решить с применением силы.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.