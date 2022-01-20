Зеленский обратился к Байдену после его слов о «вторжении» России

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к американскому лидеру Джо Байдену после его слов о возможном «вторжении» России.

— Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв, и маленького горя от потери близких, — рассказал глава государства.

Зеленский закончил пост в Twitter фразой, что является президентом великой державы.

20 января Байден заявил, что Россия в случае «вторжения» на Украину останется без долларовых операций внутри банков. Угроза новых мер должна повлиять на президента России Владимира Путина, так как он еще не видел таких санкций, подчеркнул американский лидер. Реакция Вашингтона станет для Москвы «катастрофой», заключил он.

По данным The Washington Post, проект получил название «Акт о привлечении к ответственности Путина». Он включает в себя ограничения в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра России Михаила Мишустина, а также главы СК Александра Бастрыкина.

Кроме того, Бэнкс предложил ввести санкции против бизнесменов Романа Абрамовича, Алишера Усманова и Андрея Костина. Также проект признает «пророссийских» сепаратистов в Донбассе террористами, вводит запрет на операции с российским госдолгом и включает меры против «Северного потока — 2».