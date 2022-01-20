Полиция в Краснодарском крае задержала находящегося в федеральном розыске мужчину

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сотрудники МВД при участии Краснодарского УФСБ России задержали находящегося в федеральном розыске мужчину. Его разыскивали за серию краж, убийство и нападение на сотрудников полиции. Об этом в четверг, 20 января, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, задержанный в течение нескольких лет проникал на территорию магазинов, частных домовладений и квартир жителей различных населенных пунктов Краснодарского края и обкрадывал их. Подчеркивается, что его отличала высокая степень конспирации.

Он несколько раз попадал на камеры видеонаблюдения во время совершения преступлений. На кадрах видно, как человек в перчатках, тщательно скрывающий свою внешность, проникает в магазин. Он стремительно забирает деньги из кассы и прочие ценные вещи, после чего сбегает.

Видео: Пресс-центр МВД России

Весной 2020 года он был остановлен сотрудниками полиции, которые попросили его предъявить документы. Отказавшись, мужчина достал оружие и дважды выстрелил в полицейских. На тот раз ему удалось скрыться.

Его личность была установлена осенью 2021 года. Также выяснилось, что он может быть причастен к убийству, совершенному в 2020 году. Тогда неизвестный проник в дом жителя станицы Ахтанизовской, выстрелил в него шесть раз и похитил ювелирные украшения.

— В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан сотрудниками полиции в Юбилейном микрорайоне города Краснодара. Задержанный передан представителям следственных органов, — передает слова Волковой сайт «МВД Медиа».

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство своей супруги, которую он сбросил с высоты четвертого этажа из-за ссоры.