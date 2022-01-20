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СК предъявил обвинение замглавы Минтранса Токареву
Замминистра транспорта Токареву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
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