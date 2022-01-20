Экономист Смирнов: Система оплаты труда превращает россиян в развалины к 45 годам

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Пандемия коронавируса должна стать поводом для государства задуматься о смене вектора социальной политики. Об этом «Вечерней Москве» заявил доктор экономических наук, заведующий Центром анализа соцпрограмм и рисков Института социальной политики Сергей Смирнов в четверг, 20 января.

— Почему у нас граждане к 45 годам превращаются в развалину, а потом их «съедает» коронавирус? Дело не только в российском пофигизме — мол, мы сами виноваты: не привыкли следить за собственным здоровьем, — рассказал эксперт.

Во многих профессиях, чтобы прокормить семью, нужно работать с риском для здоровья, сетует он. Таким образом, считает Смирнов, во многих профессиях нужно менять систему оплаты труда.

Также необходимо развивать настоящие профсоюзы, которые отстаивают права трудящихся, подчеркнул специалист. Данные изменения, по его мнению, позволят людям не перерабатывать и получать достойные деньги.

Еще одной мерой заведующий центром называет развитие системы профосмотров, чтобы пройти всех врачей можно было легко и быстро. Москва, по словам эксперта, уже много делает в этом направлении.

Летом в парках, например, открываются павильоны «Здоровая Москва», где проверить здоровье можно буквально за час. Возможно, этот опыт пригодится и в регионах, заключил Смирнов.