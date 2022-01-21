Нутрициолог порекомендовала идеальный продукт для нормализации давления

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О многогранной пользе шпината при его регулярном употреблении рассказала диетолог-нутрициолог Лера Лавски.

— Шпинат — кладезь полезных веществ. Особенно он будет полезен людям с сердечно-сосудистыми проблемами, так как содержит калий и магний. Эти минералы способствуют поддержанию нормального кровяного давления и расслаблению сердечной мускулатуры, — сообщила она.

Специалист добавила, что данный продукт содержит много клетчатки, а значит положительно влияет на перистальтику кишечника и является средством для профилактики запоров. Также употребление этой травы положительно влияет на здоровье всего желудочно-кишечного тракта. Каротиноиды в составе шпината — это мощные антиоксиданты.

Нутрициолог рассказала, что часто болеющим людям этот продукт подойдет как источник витамина С, который способствует поддержанию иммунитета в периоды болезни.

Однако Лавски предупредила, что в шпинате содержится много оксалатов, поэтому его употребление для тех, у кого есть проблемы с почками, следует ограничить, передает РИА Новости.

Нутрициолог Лавски перечислила снижающие риск инфаркта продукты. Есть несколько продуктов, которые обладают известной пользой для сердечно-сосудистой системы и могут уменьшить риск развития тяжелых заболеваний, в том числе и инфаркта, сообщила диетолог-нутрициолог Лера Лавски. Она напомнила, что сердечно-сосудистые заболевания лидируют в тройке основных причин смертности в мире.