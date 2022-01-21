Депутат Рады заявил, что Зеленский покинет страну в случае войны с Россией

Фото: president.gov.ua

Депутат Верховной Рады Илья Кива спрогнозировал реакцию президента Украины Владимира Зеленского в случае начала войны с Россией. Он считает, что люди, которые находятся у власти и привели к «ситуации с угрозой начала войны» с РФ, покинут страну.

— Точно останутся в стороне или первым удобным самолетом покинут ее пределы со своими семьями, — написал парламентарий в четверг, 20 января, в своем Telegram-канале.

Также Кива усомнился, что многие украинцы найдут стимулы для участия в боевых действиях.

— А за что отдать жизнь? За землю, которую уже продали? За историю, которую осквернили? За толпы нацистов, расплодившихся как саранча в Украине? За независимость? Так ее давным-давно нет, — подчеркнул депутат.

Власти на Украине начали распространять инструкции на случай начала войны. Министерство культуры и информационной политики Украины начало распространять по предприятиям в Киеве инструкцию на случай начала военных действий.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.