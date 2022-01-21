Рекордное количество высокотехнологичных операций выполнили в Москве в 2021 году

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве за 2021 год рекордное количество раз совершили медицинские операции с помощью высоких технологий. Чаще всего их применяли в сферах сердечно-сосудистой хирургии, травматологии, ортопедии и онкологии. Об этом в пятницу, 21 января, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, несмотря на пандемию коронавируса в городе не прекращались цифровизация и обновление здравоохранения, что позволило создать эффективную систему оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Причем сделать ее доступной для горожан.

— За год пациентам городских больниц и москвичам в федеральных и частных центрах было проведено рекордное число таких вмешательств — более 171 тысячи. Даже в 2019 году, до пандемии, было выполнено на восемь тысяч операций меньше — 163 тысячи, — отметила заммэра.

В области сердечно-сосудистой хирургии таких операций выполнено 22,8 процента, травматологии и ортопедии — 22,08 процента и при лечении онкологических заболеваний — 21,22 процента. Всего количество высокотехнологичных операций с 2011 года увеличилось в пять раз, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Ракова заявила, что Москва является одним из мировых лидеров по внедрению технологий в социальную сферу, что создает принципиально новый стандарт качества жизни в городе. Так, за 2021 год многие столичные цифровые проекты отметили престижными наградами и премиями. Она подчеркнула, что званий удостоились Московская электронная школа и мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО».