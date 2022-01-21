СМИ: Великобритания перебросила на Украину своих военных из элитного полка

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Великобритания отправила на Украину около 30 военных из состава недавно созданной Армейской бригады спецопераций. Об этом в четверг, 20 января, сообщил телеканал Sky News.

— Группа примерно из 30 элитных британских военнослужащих прибыла на Украину, чтобы обучить украинские вооруженные силы использовать новые противотанковые средства, переданные Великобританией, — сообщает СМИ.

Уточняется, что направленные на Украину военные служили в элитном рейнджерском полку.

21 января британский министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что «вторжение» России на Украину может привести к затяжному кризису и многочисленным жертвам.

17 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев хочет получить миллиард долларов помощи от Соединенных Штатов. По его словам, проект американского бюджета на следующий год предусматривает объем помощи на общую сумму 756 миллионов долларов, 400 из которых должны пойти на укрепление безопасности.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечали в Bloomberg.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.