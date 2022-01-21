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В ФРГ заявили, что Германия не заплатит компенсацию в случае неодобрения СП-2

Полина Долганова

В мире
В ФРГ заявили, что Германия не заплатит компенсацию в случае неодобрения СП-2
Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

ФРГ не обязана выплачивать компенсацию в том случае, если регулятор решит, что газопровод «Северный поток — 2» не соответствует праву Европейского союза и Германии. Об этом в пятницу, 21 января, заявил глава минэкономики страны, вице-канцлер Роберт Хабек.

Он напомнил, что сейчас процесс сертификации был приостановлен по решению Федерального сетевого агентства.

— Если она будет возобновлена, то эта процедура должна будет решить, соблюдены ли условия для одобрения в соответствии с немецкими и европейскими правилами. А если это не так, то компенсация не полагается, — заявил политик в разговоре с изданием Spiegel.

13 января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может запретить строительство «Северного потока — 2», если он будет соответствовать правилам. Проект не рассматривается Брюсселем в качестве приоритетной инфраструктуры, уточнил он. При этом институты ЕС и Еврокомиссия не могут наложить запрет на объекты, которые строятся в соответствии с правилами, заключил дипломат.

17 января глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что газопровод «Северный поток — 2» должен соответствовать праву ЕС, чтобы немецкий регулятор дал для проекта положительное заключение. При этом Берлин видит «геостратегические» связи, уточнила она. Германия примет с партнерами «подходящие» меры, если Россия продолжит эскалацию, заключила министр.

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