Невролог перечислил самые частые причины инсульта

Фото: Depositphotos

Как распознать инсульт и какая категория граждан наиболее подвержена этому заболеванию, рассказал невролог Натан Давидов.

По словам специалиста, выделяют два вида инсульта: ишемический и геморрагический. Первый возникает вследствие закупорки сосудов мозга, второй происходит из-за разрыва сосуда и кровоизлияния в мозг.

Среди признаков инсульта, по словам врача, можно выделить слабость, нарушение речи, асимметрию лица. Если имеются подобные нарушения, то необходимо срочно вызвать врача.

Самыми частыми причинами инсульта, по его словам, являются атеросклероз мозговой артерии и артерий шеи, сахарный диабет, артериальная гипертензия, ожирение, курение, гиперхолестеринемия, малоподвижный образ жизни.

Невролог подчеркнул, что, согласно статистике, у мужчин инсульт встречается в два раза чаще, чем у женщин. В зоне риска по возникновению этого заболевания мужчины в возрасте от 45 до 55 лет, передает ФАН.

Для профилактики инсульта стоит изменить образ жизни: держать под контролем давление, отказаться от вредных привычек. Также необходима ежедневная умеренная физическая нагрузка.

Ранее ученые рассказали о пользе кофе при профилактике инсультов.