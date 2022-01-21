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Поэт Анатолий Найман скончался в возрасте 85 лет

Полина Долганова

Общество
Поэт Анатолий Найман скончался в возрасте 85 лет
Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 3.0

Российский поэт Анатолий Найман скончался на 86-м году жизни. Об этом в пятницу, 21 января, сообщила журналист и литературный критик Анна Наринская в разговоре с ТАСС.

18 января поэт попал в больницу с обширным инсультом.

По словам Наринской, Найман накануне, в понедельник, 17 января, выступал с докладом об Осипе Мандельштаме на конференции в Высшей школе экономики (ВШЭ). Во время доклада у поэта случился инсульт.

Поэт родился 23 апреля 1936 года в Ленинграде. В 1959 году Найман познакомился с Анной Ахматовой. С 1963 года он помогал ей с переводами и был ее литературным секретарем.

Широкой публике поэт известен своей книгой «Рассказы об Анне Ахматовой», которая вышла 1989 году.

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