Психолог рассказала, как сказки помогают детям справиться с проблемами

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Психолог-педагог Ксения Лазаренкова рассказала, как сказки помогают детям справиться с различными страхами и проблемами.

Она отметила, что есть специальный метод — сказкотерапия. Он направлен на борьбу со страхами, плохим поведением и капризами.

— Терапевтические сказки — это истории, рассказывающие через метафоры о проблемах и переживаниях, с которыми сталкивается ребенок, — рассказала Лазаренкова в комментарии РИАМО.

Она добавила, что дети живут в мире сказок и через них им проще, абстрагировавшись, воспринимать реальную действительность. В процессе слушания и придумывания сказки у ребенка возникают механизмы поиска и принятия решения для решения конфликта.

По словам психолога, сказки можно поделить на группы в зависимости от проблем, которые в них поднимаются: это трудности в общении, внутренние переживания, возрастные трудности и страхи.

Сказки можно не только рассказывать, но и сочинять их вместе с ребенком. Это поможет понять скрытые переживания, желания и конфликты, о которых он не может рассказать.

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