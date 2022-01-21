Подмосковные врачи напомнили жителям о важности вакцинации от коронавируса

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Подмосковные врачи напомнили жителям региона о необходимости вакцинации от коронавируса. По их словам, прививка действительно эффективна против нового штамма «омикрон».

По словам главврача Воскресенской районной больницы № 2 Юрия Райхмана, также важно соблюдать меры профилактики: носить маски, чаще мыть руки, не посещать места с большим количеством людей. Также важно вовремя пройти вакцинацию и ревакцинацию.

— Если даже привитый заболевает, то болезнь протекает бессимптомно или легко, по типу обычного ОРВИ. Не стоит уповать на то, что «омикрон» — легкий вирус, не поражающий легкие. Для пациентов с хроническими патологиями он может стать фатальным из-за постковидных синдромов и тяжелых осложнений, — отметил он в комментарии порталу «Подмосковье сегодня».

О необходимости прививки рассказал и главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов. Он отметил, что новым штаммом часто заражаются дети. Пока нет детской вакцины, прививки обязательно должны сделать взрослые, контактирующие с детьми.

До этого вирусолог объяснил, почему «Спутник V» эффективнее против «омикрона», чем Pfizer.