Диетолог Гинзбург назвал лучшую профилактику болезней почек зимой

МАНДАРИНЫ ИЗ СИРИИ / Фото: «Вечерняя Москва»

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о том, что необходимо включить в свой рацион зимой, чтобы профилактировать болезни почек.

— Главным продуктом, который поможет нашим почкам зимой, являются мандарины и другие цитрусовые фрукты. И все за счет наличия лимонной кислоты — цитрата. Он снижает образование кальценатов, то есть, помогает растворяться кальцию и быстрее выводиться из организма. Чтобы соли не застаивались в организме, необходимо, чтобы образовывалась щелочная среда, и мандарины нам в этом помогают, — сказал диетолог в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Гинзбург отметил, что помимо выведения солей мандарины будут профилактировать мочекаменную болезнь, а также помогут в улучшении микроциркуляции и укреплении сосудистой стенки.

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